14 giugno: la scultrice Rabarama in una two hours exhibition a Praiano

COMUNICATO STAMPA – INVITO Da quasi trent’anni è fra gli esponenti di punta dell’arte contemporanea nazionale e internazionale. Rabarama (Paola Epifani) ha conquistato un vasto pubblico, che ne apprezza le straordinarie opere, molte delle quali esposte in Musei e in luoghi istituzionali o presenti nelle maggiori collezioni private. Rabarama incontrerà il pubblico nel corso di un ‘aperitivo artistico’, ospite del “Piccolo Sant’Andrea Suite Hotel” a Praiano, venerdì 14 giugno, alle ore 18:00, in un evento organizzato in collaborazione con la “Italian Fine Art Gallery” di Positano, esclusivista della famosa scultrice e pittrice sul territorio. Una location quanto mai suggestiva, incastonata a picco su un panorama mozzafiato fra mare e cielo. Un richiamo all’ispirazione sconfinata dell’artista, anche grazie ad alcune sue opere che verranno esposte. Sarà un’occasione inedita e unica per esplorare con Rabarama il messaggio artistico delle sue sculture e pitture, espresso nel puzzle interiore, tipico dell’essere umano, che l’artista fa emergere e plasma quale frammento del DNA originario. Un messaggio che le ha conquistato un ruolo prestigioso nelle più importanti manifestazioni d’arte contemporanea, fra cui la Biennale di Venezia. S’intreccerà un dialogo dell’artista con i suoi estimatori per dar vita a riflessioni e spunti sul linguaggio scelto da Rabarama per scavare nella realtà e rappresentarla con originale, indimenticabile efficacia. Saremmo lieti dell’intervento della sua Testata. Ufficio stampa: Annamaria Barbato Ricci – 393/9726276 – annamaria.barbatoricci@gmail.com