In casa con 17 gatti: scatta una sanzione nella zona orientale di Salerno, il blitz

Polizia Municipale in azione, nella zona orientale della città: i vigili sono intervenuti, insieme e all'ASL Veterinaria e alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, presso l'abitazione di una persona che aveva 17 gatti in condizioni promiscue, tali da creare una condizione igienica precaria per lei e i residenti del fabbricato.

Il provvedimento

La persona è stata sanzionata come previsto dalla normativa vigente e, volontariamente, ha affidato tutti i gatti alla Lega del Cane. L'ASL Veterinaria provvederà alla successiva sterilizzazione dei felini. Il monitoraggio continua.