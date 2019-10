Incidente in scooter: il 21enne dà segni di miglioramento, striscioni e messaggi per lui

Darebbe segni di miglioramento, P.A., il giovane di 21 anni salernitano, detto "il Colombiano", che sta tenendo tutti con il fiato sospeso, dopo che, domenica scorsa, un’auto lo ha travolto mentre era a bordo del suo scooter, nei pressi dell’ingresso della tangenziale di Fratte.

Lo striscione

Con la perforazione di polmone e fegato, e un ematoma al cervello, il malcapitato è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni: un fiume in piena, Facebook, per i messaggi di incoraggiamento per il 21enne, nonchè striscioni di sostegno da parte dei residenti dei quartieri collinari, in cui P.A. risiede. Tutti a pregare per una sua pronta guarigione.