26 giugno: giornata mondiale contro la droga

Attività di prevenzione dei volontari di Mondo Libero dalla Droga.



Sostegno reciproco e informazioni affidabili si sono dimostrati i pilastri di una risposta efficace per salvare vite contro la pandemia del COVID-19. Cooperazione, dati affidabili e sicuri sono altrettanto importanti per affrontare le molte sfide poste dalla dimensione globale del problema droga, la tutela della sicurezza delle persone e il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Il tema della Giornata mondiale di quest’anno , “Una conoscenza migliore per una cura migliore” — parla del bisogno di costruire soluzioni che si fondino su fatti e siano condivise in maniera responsabile.



Questo è il messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la giornata del 26 Giugno.



Per l’occasione i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga, stanno organizzando un webinar informativo gratuito dove si parlerà del tema delle dipendenze con alcuni ospiti e con una testimonianza.



Infatti Giovedì 2 Luglio alle ore 20:00 i volontari saranno online per discutere l’argomento con Alfonso Cinelli, Dirigente SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) in servizio presso la Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Bari e con la Dott.ssa Canovari Doriana, Educatrice Professionale e Pedagogista.



L’umanitario L. Ron Hubbard scrisse: “Il pianeta si è riscontrato con una barriera che impedisce un progresso sociale su vasta scala: droga, abuso di farmaci e le altre sostanze biochimiche. Queste possono ridurre le persone in condizioni che non solo sono proibitive e distruttive per la salute, ma che sono tali da impedire ogni progresso stabile. La ricerca dimostra che le droghe sono l’elemento più distruttivo nella nostra cultura attuale.”



Per questo i volontari non fermano, anzi incrementano, le loro attività di prevenzione organizzando webinar gratuiti e rendendo disponibile il loro materiale educativo del pacchetto intitolato “La Verità sulla Droga”.



Il webinar si terrà sulla piattaforma ZOOM e verrà inviato il link di accesso a chi lo richiederà scrivendo a mondoliberodalladrogapadova@gmail.com o al numero +39 391.438.1933.



