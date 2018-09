35° Corso di Formazione Nuovi Volontari Associazione Mani Amiche Cava dè Tirreni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È tutto pronto! Ormai mancano pochi giorni! Vi aspettiamo per la presentazione del nuovo corso, per nuovi volontari, sabato 29 settembre ore 17 c/o la nostra sede in Corso Mazzini 124! Gli incontri consisteranno in lezioni teorico pratiche dove si apprenderanno tutte le tecniche di primo soccorso. Per chi fosse interessato può passare in sede e compilare la domanda dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 8 alle 13 oppure direttamente sabato 29 settembre al giorno della presentazione del corso. Ora tocca a te...diventa anche tu uno di noi 😉 Per sapere tutti i servizi che offriamo in maniera volontaria visita il sito www.maniamiche.it

Gallery