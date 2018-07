Lavori allo Stadio Arechi, 4 milioni di euro per la riqualificazione

In arrivo quattro milioni di euro per la riqualificazione dello stadio Arechi di Salerno: parola del governatore della Campania, Vincenzo De Luca che, ieri, a Mariconda, ha preso parte all’inagurazione dei lavori di ristrutturazione del campetto sportivo adiacente alla chiesa del Santo Rosario. In particolare, prevista la collocazione di 2mila nuovi sediolini e l’intenzione di ampliare la disponibilità fino a 38.500 posti.

I lavori

L’amministrazione sta inoltre pensando di installare in Curva sediolini senza schienale, per garantire l'effetto onda in caso dei goal dei granata, come riporta La Città. In programma, l’impianto d’illuminazione, gli spogliatoi e i bagni, nonchè l'applicazione delle misure di sicurezza ed una manutenzione generale.