Controlli sul Carmine, straniero con una lama nelle scarpe: 4 espulsioni

Controlli serrati, da parte degli agenti della Polizia di Salerno. In particolare, ieri pomeriggio, sono stati fermati ed identificati quattro gerorgiani che bivaccavano sul Carmine. Durante la perquisizione, uno di loro è stato trovato con una lama di coltello nascosta nelle scarpe: è stato, pertanto, denunciato.

Le altre denunce

Tutti sono stati denunciati anche perchè privi del permesso di soggiorno: in corso, dunque, le procedure per l'espulsione dall'Italia. Poi, è stato denunciato anche un tunisino. S.Y. le sue iniziali, di 56 anni, per inosservanza del divieto di ritorno a Salerno. Le verifiche continuano.