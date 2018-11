Dramma a Mercato San Severino: cade dal 1° piano di casa, 40enne in ospedale

Dramma a Baronissi, ieri sera, nella frazione di Acquamela: un uomo sarebbe è caduto dal primo piano di un’abitazione. Come riportato da Zerottonove, il dramma è avvenuto in via Tommaso San Severino: tempestivo è stato l’intervento dei sanitari de La Solidarietà che hanno trasportato il ferito all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

Gli accertamenti

Le condizioni del paziente non sarebbero critiche, ma avrebbe riportato soltanto lievi fratture e contusioni: fortunatamente, non è in pericolo di vita. Indagano, dunque, i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.