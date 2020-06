42ma edizione di Giocaitalia a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dal 1977 al 2020 giocaitalia ha premiato le eccellenze di tutto il mondo a Salerno la 42ma Edizione di GIOCASALERNO “Premio Giocaitalia 2020” GIOCASALERNO 2020 La &M Production e il Comitato promotore di Giocaitalia, in collaborazione con la testata giornalistica WBE Channel Sono lieti di annunciare la manifestazione Giocasalerno “Estate Insieme 2020, che si terrà nei giorni 31 luglio, 1 e 2 agosto a Salerno. e che potrebbe rientrare tra gli eventi previsti dal Comune di Salerno nella grande area denominata Arena del Mare.. La S&M Production di Sebastiano Ravagnani e Marco Saccone particolarmente attenta al mondo dei più giovani e interessata a promuovere iniziative che, grazie a interazioni con enti, istituzioni e professionisti, possano restituire momenti di cultura a servizio della società attraverso la valorizzazione delle diverse forme d’arte, dei territori e la sensibilizzazione verso tematiche sociali, l’evento Giocasalerno è nato nel 1977 dall’incontro tra L’ ing. Armando Pagliara all’ora funzionario del Comune di Salerno e un giovanissimo Sebastiano Sandro Ravagnani, che da molti anni si occupa dello sviluppo di progetti socio/culturali come giornalista, autore di numerosi format televisivi. Il “Comitato di GIOCAITALIA 2020” è costituito per questa occasione straordinaria da Sebastiano Sandro Ravagnani (Presidente), Antonio Ferrara V. Presidente, e i consiglieri Adriano De Maio, Ruggero Gamba, Christian Anzinger, Antonio Maria d’Addio, Gianluca Faruolo, Marco Saccone, Gerry Fezza, Giovanni Adinolfi, Giovanni Padalino, Vincenzo Pagliara (figlio di Armando Pagliara, Nunzia Schiavone, Giovanni Cappuccio, Angelo Penna, alcuni di loro ne soso stati fondatori e promotori negli anni. Scopo del Comitato è quello di organizzare “GIOCADSALERNO” una iniziativa di Gioco – Festa - Spettacolo – Cultura per ragazzi e famiglie, per un grande momento di aggregazione, ancora più significativo nella fase tre del drammatico Corona Virus, ancora una volta si svolgerà con particolare attenzione alla partecipazione di Associazioni, Enti e Istituzioni. GIOCAITALIA è una manifestazione di prestigio nazionale nata nel lontano 1977 da un’idea di Cino Tortorella e Sebastiano Sandro Ravagnani con la attenta regia di Armando Pagliara, L’iniziativa favorisce la diffusione di valori attraverso l’arte e il divertimento. Nei giorni 31 luglio, 1 e 2 agosto si propone la 42ma edizione, una edizione straordinaria di GIOCASALERNO che vedrà la presenza di diversi esponenti della cultura e dell’arte. Un’ iniziativa pensata per un pubblico eterogeneo per fasce di età e interessi e con un ricco calendario di attività. La manifestazione coinvolge dai bambini alle famiglie, dai giovani agli anziani, con iniziative e comunicazioni adatte a ciascun target, e capaci in un’unica formula di integrare tutte le diversità. Il programma prevede: - laboratori - Spettacoli - Convegni e mostre - Masterclass - Anteprime ed eventi speciali In occasione di Giocasalerno Italia verrà costituito un Comitato Scientifico/Culturale con testimonial d’eccezione. Un secondo Comitato sarà invece costituito da bambini. Il giorno dell’inaugurazione è prevista la consegna simbolica delle chiavi della città da parte del Sindaco Arch. Vincenzo Napoli al Presidente del Comitato Giocasalerno dei bambini. A seguito delle disposizioni emanate dalla Regione Campani il programma e’ in fase di definizione. I Premi Giocaitalia 2020 verranno consegnati in occasione della serata di gala prevista per il 31 luglio, in diretta televisiva con la rete WBE Channel (Italiani nel mondo). Alle eccellenze nel loro campo: VINCENZO DE LUCA Presidente Regione Campania “UOMO RIVELAZIONE DELL’ANNO” ELISABETTA BARONE Organizzatrice della Settimana della Musica in Campania FRANCESCO MUSTO Regista di Essere diversi impegnato contro il Bullismo CLAUDIO GUBITOSI Creativo internazionale Fondatore Giffoni Film Festival DANILO FLORIO Virtuoso violinista del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano GIULIO RAPETTI MOGOL Presidente della Siae Autore MARIO LAVEZZI Autore Paroliere di Gesù Cristo GIANMARCO GRIDELLI Giovane promessa della musica interprete di Gesu’ Cristo ALLA MEMORIA DI ALESSANDRO BONO Autore ed esecutore di Gesù Cristo LUISA BONO GENNARO CUCCURULLO Medico senza frontiere GABRILE BOJANO Firma del Giornalismo impegnato da anni nella diffusione della Cultura ALESSANDRA PAGLUCA Psicologa autrice di Per averci creduto VITTORIO VAVUSO Giovane autore Scrittore di Padre Camorra che ha saputo dialogare con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella UMBERTO SCIPIONE Autore delle musiche del film Il Giorno più bello di Alessandro Siani APPASSIONANTE Gruppo lirico pop della Repubblica delle donne di Piero Chiambretti IVANO DE SIMONE Gruppo di Fisarmoniche GERARDO SAPERE Presidente della Associazione Percussioniamo ALLA MEMORIA DI ARMANDO PAGLIARA Fondatore di Giocasalerno attraverso VINCENZO PAGLIARA impegnato da anni su vari fronti come Oculista e artista cantante polistrumentista. TRIO APPASSIONANTE Cantanti Lirico Pop che hanno portato la diffusione della musica italiana in tutto il mondo e protagoniste della Repubblica delle donne di Piero Chiambretti. Nel corso della serata di gala prevista per il 31 luglio si esibiranno: APPASSIONANTE Pop Lirico UMBERTO SCIPIONI Musiche da film di Verdone e Siani IVANO DE SIMONE Campione del mondo di organetto diatonico AM BROS ONE KitarmoniKa Libertango PJERO Finalista X factor COSIMO Latino Americano GROVEXPLOSION Gruppo rivelazione dell’Anno ANTONIO FERRARA protasgonista del video su Salerno Il Mare ANNALISI MARTINISI Premio alla carriera per la musica di Napoli in Francia PERCUSSIONANDO Gerardo Sapere e i ragazzi percussionisti dell’Alfano I GIANMARCO GRIDELLI Giovane promessa esecutore NOTA: Su Amazon il volume scritto da Sandro Ravagnani sui 40 anni di Giocaitalia. COMUNICATO STAMPA A CURA DELL’UFFICIO STAMPA World Business Entertainment smproductionem@gmail.com TEL. 0825 1490919 – 328858397