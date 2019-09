Riammessi dal Tar, poi lo stop dal CGA: nuovo Daspo per i 47 tifosi granata

Doccia gelata per 47 tifosi della Salernitana: il Consiglio di Giustizia Amministrativa al quale è ricorso la Questura della provincia di Palermo, ribalta la decisione del TAR Sicilia- sezione Palermo e riconferma il daspo per i sostenitori granata. I fatti risalgono al dicembre 2017, quando gli ultras giunsero al Barbera, in trasferta: fu scoperto un autobus carico di fumogeni e petardi per il quale scattò un provvedimento per tutti i tifosi coinvolti.

I tifosi avevano fatto ricorso avverso il provvedimento del Questore e il TAR lo aveva accolto. Adesso, la amara sorpresa: i 47 tifosi della Salernitana non potranno più varcare la soglia degli stadi italiani.