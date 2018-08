Multe non pagate a Salerno: in arrivo oltre 4mila avvisi per i morosi

Brutte notizie per i salernitani: in arrivo migliaia di avvisi di ricossione per multe elevate e non pagate per varie infrazioni al codice della strada, risalenti alla metà del 2014. Come riporta Il Mattino, almeno 4 mila gli avvisi che saranno spediti a settembre dalla Soget ai salernitani. Nei giorni scorsi la Polizia Municipale ha provveduto a passare in rassegna le contravvenzioni insolute.

Le multe

Si tratta, per lo più, multe per divieto di sosta, parcheggio in doppia fila, ma anche contravvenzioni per superamento dei limiti di velocità.