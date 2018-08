Fa retromarcia e fa cadere la colonna, "schiacciando" il fratello: morto 72enne a Nocera

Una drammatica vigilia di Ferragosto, a Nocera Superiore. In via Lamia, ha perso la vita un 72enne originario di Roccapiemonte, autista di pullman in pensione: come riporta La Città, nel fare manovra con un piccolo mezzo, il fratello della vittima avrebbe eseguito una retromarcia, colpendo involontariamente la colonna che sostiene una trave al di sopra del cancello, facendola cadere.

I blocchi di tufo hanno schiacciato Francesco Galotto: inutili i soccorsi, purtroppo. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Dolore.