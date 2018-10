90 Anni CDL e Presentazione Nuova Raccolta Punti 2018/2019 “90 anni di regali”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

1929 – 2019: La Centrale del Latte di Salerno compie 90 anni! Vogliamo celebrare quest’importante ricorrenza nel miglior modo possibile, anche attraverso l’uscita, presso le abituali rivendite della Centrale, della nuova raccolta punti 2018/2019 “90 anni di regali”, da Mercoledì’ 3 Ottobre 2018.

Un’azienda figlia di questo territorio che negli anni è riuscita ad innovarsi ed a crescere senza tradire mai la fiducia dei suoi consumatori, grazie ai valori che l’hanno sempre contraddistinta, ovvero qualità e sicurezza.

90 anni di esperienze, di successi e di condivisioni, volti al miglioramento continuo e per cui si è sempre affiancata ad altre eccellenze del territorio con l’interesse di promuoverlo e valorizzarlo. Anche per questo il catalogo riconferma o rinnova partnership con importanti imprese locali, come Legea, Caffè Motta, Pomodori Nobile, Pastificio Pezzullo e Molini Pizzuti, oltre alla consolidata collaborazione con Legambiente Campania.

La Centrale del Latte di Salerno non dimentica mai i suoi affezionati clienti ed a loro è dedicato il grande Concorso a premi “90 anni di regali” per festeggiare insieme con l’estrazione finale che si terrà il 30 Aprile 2019 e che sarà solo uno dei tanti eventi che organizzeremo per celebrare il nostro anniversario. Premi per tutti i gusti, dalle camere arredate alle bici, dal corso di introduzione al cake design, alle escursioni presso l’Oasi Salerno o il parco Rainbow – Magicland, dagli abbonamenti ad importanti riviste nazionali sino ai panieri dei prodotti nostrani.

Ma le sorprese non finiscono qui, dopo il successo delle edizioni passate, viene riproposto il concorso fotografico “Un volto per la Centrale” grazie al quale, inviando fotografie scelte tra 4 temi (famiglia, nonni, bimbi, coppia), le vincitrici, oltre ad essere premiate, saranno pubblicate sul prossimo catalogo a premi 2019/2020.

Sono ancora tante le iniziative che La Centrale del Latte di Salerno proporrà nel 2019 per sottolineare l’affetto che ci lega al “Nostro” territorio e già guardiamo oltre, al prossimo catalogo ed ai nuovi traguardi da raggiungere, come sempre, insieme.