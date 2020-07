Era in fuga sull'A1: arrestato latitante del salernitano a Cassino

E' finita in provincia di Frosinone la latitanza di un romeno residente in provincia di Salerno. Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, durante il servizio di vigilanza autostradale in A1, lo ha fermato al volante di un autocarro Mercedes Sprinter con targa romena insieme a un'altra persone.

L’arresto

A carico dell'uomo, un 35enne già noto alla giustizia portato ora al carcere di Aversa, un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno