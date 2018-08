Donna colta da malore sull'A1: i poliziotti accudiscono i figli

Brutta disavventura per una donna di 42 anni, residente in un comune veronese ma originaria di Nocera Inferiore, che è stata colta da un improvviso malore mentre guidava la sua auto, con a bordo i suoi figli di 7 e 8 anni, lungo l’autostrada A1.

La storia

La donna, la scorsa notte, si è fermata all’area di servizio di Badia Al Pino chiedendo aiuto al benzinaio, il quale ha subito allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 insieme agli agenti della Sottosezione di Battifolle che si sono subito presi cura di lei. Ma la donna era preoccupata soprattutto per i suoi bimbi che non voleva lasciare soli. Poi è stata accompagnata in bagno dove, però, ha perso l’equilibrio. A quel punto è stato necessario il trasporto all’ospedale “San Donato” di Arezzo. Prima di partire i poliziotti le hanno promesso che ci avrebbero pensato loro a distrarre i figli. E così è stato. Mentre la madre veniva curata in ospedale, gli agenti hanno iniziato a giocare con i bambini a guardie e ladri facendoli anche salire sulla volante della Polizia. Una volta arrivati nel locale commissariato, i giochi sono proseguiti con un altro poliziotto, che si è fatto trovare pronto con dei fogli di carta, su cui loro hanno disegnato e colorato, divertendosi pure a stamparci sopra una montagna di timbri in dotazione alla Polizia Stradale. Nell’attesa che arrivasse il loro papà, che si trovava fuori per motivi di lavoro, la distrazione è proseguita con la visione di tanti cartoni animati alla televisione.

All’alba il lieto fine, quando negli uffici del commissariato si sono presentati insieme la madre e il padre che hanno potuto finalmente riabbracciare i loro figli. Nulla di grave per la donna, che aveva accusato solo una congestione alimentare.