Sorpresi a passeggiare lungo l'A2 del Mediterraneo: nei guai due turisti

Due turisti (uomo e donna) originari dell’Argentina sono stati bloccati mentre, lunedì pomeriggio, passeggiavano lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Polla e Petina. La coppia, fermata dagli agenti della Polizia Stradale e dal personale dell’Anas, non ha saputo fornire alcuna spiegazione sulla loro presenza nel Vallo di Diano. Al termine dei controlli, infatti, è risultato che, precedentemente, erano arrivati nell’Unione Europea con un regolare visto per turisti che gli ha consentito di entrare in Grecia.

Le indagini

Un mistero, dunque, la loro permanenza in provincia di Salerno. I due turisti sono stati multati e condotti all’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno per nuovi accertamenti.