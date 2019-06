Turisti si fermano alla stazione di servizio e perdono 900 euro: ritrovati dalla Polizia

Una coppia di svedesi, in vacanza in Italia, si è fermata ieri presso la stazione di servizio di Baronissi situata lungo il raccordo Avellino-Salerno. Dopo qualche minuto di relax i due turisti hanno ripreso il viaggio e, mentre percorrevano l’A2 del Mediterraneo (in direzione sud), si sono resi conto di aver smarrito una delle loro borse con all’interno documenti, carte di credito e ben 900 euro in contanti.

Le ricerche

Presi dal panico hanno segnalato l’accaduto al Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, che ha inviato subito una volante della Polizia Stradale proprio nell’area di servizio in cui i due coniugi si erano fermati per la sosta. E lì gli agenti hanno ritrovato la borsa che, successivamente, è stata riconsegnata ai turisti svedesi che hanno così proseguito, tirando un sospiro di sollievo, il loro viaggio verso il Sud Italia.