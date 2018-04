Trasporta 5 tonnellate di legna sul camion: multato camionista a Sala Consilina

Era partito da Sicignano degli Alburni, caricando sul suo rimorchio ben cinque tonnellate di legna, con destinazione Polla. Ma un uomo di 44 anni è stato fermato dalla polizia stradale mentre percorreva, ieri pomeriggio, l’autostrada A2 del Mediterraneo.

I controlli

Gli agenti di Sala Consilina lo hanno fermato per svolgere alcuni controlli. E così hanno scoperto che, oltre all’ingente sovraccarico, anche l’illuminazione dell’autocarro non era a norma. Per questo prima hanno sequestrato il carico e anche la carta di circolazione del veicolo, e poi hanno verbalizzato una multa al conducente di oltre 1200 euro.