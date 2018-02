Trasportava 32mila litri di gasolio di contrabbando: sequestrata autocisterna sull'A2

La Guardia di Finanza ha sequestrato un’autocisterna, che trasportava 32mila litri di gasolio, sull’autostrada “A2 del Mediterraneo” presso l’area di servizio di Sala Consilina Ovest.

I controlli

Il veicolo era guidato da un 50enne palermitano. La scoperta è stata fatta a seguito di un controllo di una motrice e del relativo rimorchio, nel corso del quale la verifica dei documenti in possesso del conducente ha fatto sorgere dubbi sulla regolarità del trasporto, confermati dal controllo eseguito presso il deposito fiscale e dall’esame visivo e olfattivo del prodotto trasportato. Era gasolio e non olio lubrificante come indicato nei documenti. Ciò non costituisce solo irregolarità formale ma anche sostanziale perché l’olio è sottoposto a tassazione inferiore. Per questo i finanzieri hanno sequestrato l’autocisterna e denunciato il conducente per contrabbando.