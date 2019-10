Lavori in A3, chiuso lo svincolo di Salerno: traffico in tilt

Caos e disagi, questa mattina, lungo l’autostrada A3 Salerno-Napoli e sulla Tangenziale di Salerno per via della chiusura (da oggi fino al 29 ottobre) dello svincolo di Salerno in direzione Napoli situato sull’A3. Una chiusura necessaria per consentire lo svolgimento di alcuni lavori anche in galleria.

I disagi

Per le prossime due settimane, insomma, gli automobilisti e i mezzi pesanti che da Salerno devono andare verso Napoli prendendo l’autostrada, dovranno necessariamente usare lo svincolo di Vietri sul Mare. Ma l’utilizzo di questo percorso alternativo sarà possibile solo fino alle 22 poiché, ormai da settimane, sono in corso lavori sullo stesso tratto autostradale ed è in vigore, proprio dalle 22 alle 6, la chiusura totale del tratto tra Salerno e Cava. Una situazione che, fin dalle prime ore di questa mattina, sta comportando enormi disagi alla circolazione veicolare. Rallentamenti anche sul raccordo autostradale Salerno-Avellino per via di un bus in avaria fermo lungo la corsia di emergenza, poco prima della galleria di Cologna.