A3, partono le ispezioni infrastrutturali: chiuso il tratto Cava-Salerno

Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono il tratto Cava-Salerno dell’autostrada A3, che – comunica Autostrade Meridionali – sarà chiuso per consentire lo svolgimento di ispezioni infrastrutturali. Per consentire i controlli di gallerie, cavalcavia e ponti, in orario notturno e a ridotto flusso di veicoli, per tre notti consecutive, con orario 22-6, dalle ore 22 di domani (mercoledì 28 novembre) alle ore 6 di sabato 1° dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cava De’ Tirreni e Salerno, in entrambe le direzioni.

I disagi

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Salerno, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cava De’ Tirreni, si dovrà proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare a Salerno; verso Napoli, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Cava De’ Tirreni, per proseguire in direzione di Napoli.