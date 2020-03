Percorreva l'A3 Napoli-Salerno senza pagare il pedaggio: condannato automobilista

Centinaia di passaggi nella pista Telepass dell'autostrada A3 Napoli-Salerno senza mai pagare: il Tribunale di Napoli (sesta sezione penale) ha condannato l'automobilista V. M. a sette mesi di reclusione ritenendolo colpevole di "insolvenza fraudolenta continuata". Lo rende noto un comunicato di Autostrade Meridionali.

La sentenza

Il Giudice, con la sentenza emessa lo scorso 2 febbraio, ha condannato l'automobilista anche al pagamento delle spese processuali di circa 1500 euro, ed al risarcimento del danno in favore di Autostrade Meridionali S.p.A., che deve essere ancora quantificato. “I ripetuti illeciti, (centinaia di passaggi) – si legge nella nota - che ribadiamo costituiscono un vero e proprio reato penale punibile con l'arresto e con sanzioni amministrative e risarcimento dei danni in sede civile, sono stati accertati grazie al sistema di immediata ripresa delle fotocamere poste al servizio delle piste di accesso sia di giorno che di notte a cui non è possibile sfuggire”.