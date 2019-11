A3 Napoli-Salerno, terminati i lavori in galleria: ecco il nuovo dispositivo

Sull’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno è stato aggiornato il programma di chiusura del tratto compreso tra Salerno e Cava De’ Tirreni, verso Napoli: sono terminati in anticipo, infatti, i lavori del piano di interventi obbligatori per il potenziamento degli impianti della galleria Castello. Lo annuncia la società Autostrade Meridionali precisando che il tratto Salerno-Cava De’ Tirreni, verso Napoli, sarà regolarmente aperto nella notte tra stasera e domani, mentre resterà chiuso nelle tre notti consecutive, oggi, mercoledì 6 e giovedì 7 novembre, con orario 22-6, per consentire interventi di manutenzione all’interno della galleria Castello.

La stazione di Vietri

Anche durante la fascia oraria notturna di chiusura, la stazione di Vietri sul Mare sarà regolarmente aperta, per i veicoli leggeri, in entrata verso Napoli. In alternativa si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A3 alla stazione autostradale di Cava De’ Tirreni, per proseguire in direzione di Napoli.