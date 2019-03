Salerno-Cava, chiusure notturne sull'A3: disagi per cinque giorni

Disagi in vista per gli automobilisti salernitani. Il tratto autostradale tra Salerno e Cava de’ Tirreni (in direzione Napoli) sarà chiuso per cinque notti consecutive, dalle ore 22 di lunedì 18 alle 5 di sabato 23 marzo, a causa dei lavori di manutenzione previsti sui viadotti Olivieri, Caiafa e San Liberatore.

Le alternative

In alternativa sono stati predisposti cartelle informativi per percorrere la viabilità ordinaria, ossia la strada provinciale che passa per Vietri sul Mare e percorre l’intera città di Cava per raggiungere il casello dell’autostrada ed entrare sulla A3, alla stazione autostradale di Cava de' Tirreni: qui bisognerà poi proseguire in direzione di Napoli. Il tutto verrà indicato anche all’ingresso chiuso dell’autostrada.