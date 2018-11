A3, via libera al progetto per l'uscita a Sant'Egidio del Monte Albino

E’ stato approvato e finanziato dalla Regione Campania, per un importo complessivo di 2,4 milioni di euro, il progetto che prevede la realizzazione dell'uscita autostradale sull’A3, a Sant'Egidio del Monte Albino, che potrà essere utilizzata da chi proviene da Salerno. Non solo. Ma con lo stesso decreto regionale sono stati stanziati 2,3 milioni per la strada di collegamento via Coscioni-via Dante Alighieri.

Il commento

Particolarmente soddisfatto l’assessore comunale ai lavori pubblici Gianluigi Marrazzo: “Un risultato straordinario e unico, ottenuto grazie alla lungimiranza e alla programmazione fatta nei primi due anni da questa amministrazione. E’ sicuramente una giornata storica per la nostra comunità”.