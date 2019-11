Lavori sulla A30: chiude lo svincolo di Mercato San Severino

Disagi in vista per gli automobilisti che utilizzano l’A30 Caserta-Salerno. Per programmati lavori di manutenzione dei pali luce, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di martedì 19 alle 2 di mercoledì 20 novembre, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Mercato San Severino, per chi proviene da Salerno.

La strada alternativa

In alternativa, la società Autostrade consiglia di uscire allo svincolo autostradale di Fisciano, sul raccordo Salerno-Avellino.