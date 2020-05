Lavori in galleria sulla A30 Napoli-Salerno: la strade alternative

Autostrade Meridionali conferma che, sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, continuano i lavori di manutenzione all'interno della galleria "Castello" e, di conseguenza, il programma delle chiusure notturne del tratto compreso tra Cava De' Tirreni e Salerno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il programma

E’ prevista la chiusura del tratto Cava De' Tirreni-Salerno, verso Salerno, nelle quattro notti consecutive di martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 maggio, con orario 20-7; chiusura tratto Salerno-Cava De' Tirreni, verso Napoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, con orario 21-6. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Salerno: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Cava De' Tirreni, si potrà, percorrere la viabilità ordinaria ed, eventualmente, rientrare a Salerno; verso Napoli: si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare, sulla A3, alla stazione autostradale di Cava De' Tirreni, per proseguire in direzione di Napoli.