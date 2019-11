Aa cura di Valentina Busiello in collaborazione con la dottoressa Luana Pezzuto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

A Cura di Valentina Busiello in collaborazione con la Dottoressa Luana Pezzuto. Eccellenza Nello Impagliazzo proprietario del Sorriso Thermae Resort e SPA, straordinaria accoglienza, la gratitudine e’ al primo posto, Impagliazzo, una famiglia di straordinaria eccellenza. Siamo creatori di emozioni e in ogni angolo di questo albergo abbiamo cercato di dare un’anima, il Sorriso Thermae Resort e SPA domina la Baia di Citara, uno dei posti piu’ belli al mondo, situato a Forio dell’Isola di Ischia, viviamo di tramonti meravigliosi, il nostro e’ un Tim di professionisti vincenti, che parte da un, creativo, critico, e operativo. Mio padre Francesco, Ciccio, insieme a mamma Titina, hanno fondato 52 anni fa’ questa grande azienda, partendo da due camere fino ad oggi che abbiamo oltre 450 posti letto, ad Ischia siamo Leader del settore, una punta d’eccellenza. Ho una sorella Angela ed un fratello maggiore Antonio Impagliazzo, siamo una famiglia unita, ogni uno di noi ha il suo ruolo in azienda, chi viene al Sorriso, si sente in famiglia, tutto lo staff e’ una grande squadra, un unione di sinergie vincenti. Abbiamo cinque piscine, quattro con acqua termali, e una di acqua dolce per i bambini, abbiamo l’Elisir Centro Benessere Beauty e SPA, un vero fiore all’occhiello, un gioiello prezioso della nostra azienda, con all’interno una sauna finlandese, un bagno turco, una vasca idromassaggio, le doccie emozionali, una sala recupero, sala nuoto, palestra attrezzata con technogym, abbiamo il servizio di Fangoterapia, la vasca con l’Ozono dove si puo’ fare il bagno semplice di acqua termale, o con idromassaggio con l’aggiunta dell’Ozono Terapia, indicato per chi ha subito traumi, abbiamo un ottimo reparto di estetica. E’ un Centro specializzato e completo di tutti i trattamenti, tutto va’ in sinergia, il nostro Tim e’ sempre a disposizione, dalla cucina al bar, vengono personalizzati anche i coktail, dai 5 colori della salute. Il nostro Ristorante Oasis, con una grande terrazza panoramica con super vista mare, aperto tutte le sere, con all’interno anche una pizzeria. La sera si trasforma in un vero club per tutti gli ospiti presenti, con un bar disponibile che prepara cocktail di tutte le qualita’, per serate indimenticabili, aperto tutte le sere. Poi c’è il ristorante interno che si affaccia sulla piscina principale, il Bistrot dove offriamo un servizio di snack. Sto’ scivendo un libro, di trasformazione, con dentro degli esercizi, un modo per ispirare le persone. Ho iniziato un percorso di cambiamento, 6 anni fa’ ho iniziato ad essere vegetariano, un imprenditore deve avere la chiara visione dell’obiettivo, l’abilita’ decisionale, e la consapevolezza dei propri mezzi a disposizione, e la rapidita’ decisionale che accomuna un po’ tutti gli imprenditori di successo, con alla base i propri valori. Una struttura al passo coi tempi, con una preziosa conduzione familiare ed un innato rispetto delle tradizioni ischitane in fatto di ospitalità. C’ e’ la Sala e Terrazza il Tufo, la Terrazza Blue Pool, un paradiso tutto l’anno, soprattutto per l’inverno per le terme, un posto termale di circa un kilometro, abbiamo due spaziose Suit, la Junior Suite e la Suite Poseidon, con ampie camere e vasca idromassaggio nel terrazzo privato, piscina con vista mare, e salone spazioso.