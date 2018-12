A Salerno arriva il film “Ti porto io”: due amici, la disabilita’, il cammino di Santiago

Il 9 dicembre alle 20.30 è in programma alla sala Nanook (adiacente Teatro Diana - Sala Pasolini) di Salerno, la proiezione del documentario “Ti porto io”, patrocinato da Aisla, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, e distribuito in Italia da Mescalito Film.

“Ti porto io” racconta la straordinaria storia di Patrick e Justin che riescono a completare il Cammino di Santiago nonostante la disabilità. Justin infatti è in sedia a rotelle e Patrick, suo amico, accetta la “sfida” di portarlo fino a Santiago di Compostela a piedi.

Interverrà Pina Esposito, vicepresidente nazionale di Aisla, associazione impegnata in tutta Italia nell’assistenza gratuita alle persone con SLA, nel sostegno alla ricerca scientifica e nella formazione.



“Ti porto io” è un ritratto intimo e un viaggio epico che esplora il vero significato dell’amicizia e il potere della comunità. Tutto ha inizio quando Patrick accetta una proposta pazzesca: portare il suo migliore amico Justin, costretto a vivere su una sedia a rotelle, per tutti i famosi 800 chilometri del Cammino di Santiago. Il risultato? Un film documentario, che illustra la loro impresa, il loro pellegrinaggio. “Ti porto io” non è soltanto la storia di un uomo “normalmente” abile che ne spinge un altro “diversamente” abile su una sedia a rotelle per 800 chilometri. È anche la storia di due amici che hanno trascorso tutto il tempo del loro viaggio a “spingersi” a vicenda a essere persone migliori. Attraverso il loro coraggio e la loro dignità, Justin e Patrick ci ricordano che siamo più forti insieme che da soli. La regia è firmata dai protagonisti della storia: Justin Skesuck, Patrick Gray



https://www.youtube.com/watch?v=ookDKNhBE7U