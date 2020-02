A Salerno numero di studenti in calo: i dati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gli studenti che, lasciando la scuola media frequenteranno, nel prossimo anno scolastico 2020/2021, i vari licei, istituti tecnici ed istituti professionali del capoluogo saranno in totale 2262, con una perdita secca di circa 600 unità rispetto agli iscritti dell’anno scolastico 2019/2020. Analizzando i numeri che hanno fornito i vari dirigenti scolastici viene fuori il panorama delle preferenze così riassunto: • LICEO SEVERI 340 • LICEO TASSO 237 • LICEO DA PROCIDA 170 • LICEO DE SANCTIS 186 • LICEO REGINA MARGHERITA 200 • LICEO SABATINI-MENNA 200 • ISITUTO FOCACCIA 206 • ISTITUO GENOVESI-DA VINCI 103 • ISTITUTO TRANI 101 • ISTITUTO GIOVANNI XXIII 125 • ISTITUTO GALILEI 224 • ISTITUTO AMENDOLA-SANTA CATERINA 110 • ISTITUTO PROFAGRI 170 Per un totale di 2372, ben al di sopra del numero ufficiale di 2262 anche in considerazione che mancano all’appello il liceo Alfano 1° ed il professionale alberghiero "Virtuoso". Ecco perché (forse) Einstein scrisse che “…Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato"