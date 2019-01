"'A Vampa" di Sant'Antuono riscalda i cuori dei salernitani: rivive la tradizione al Porticciolo

Calore e fascino, presso il Porticciolo di Pastena, per la Vampa di Sant'Antuono. Organizzato dal Comitato "Giù le mani dal Porticciolo", il mega falò ha illuminato il cielo a partire dall'imbrunire di giovedì 17 gennaio, come da tradizione, coinvolgendo non solo chi risiede nel quartiere, ma tutti i cittadini che hanno affidato al fuoco il compito di scacciar via i malanni e di portare, invece, prosperità per l'anno nuovo. Nonostante il freddo, dunque, in tanti si sono lasciati scaldare dalla Vampa.

Fotoreporter Guglielmo Gambardella

