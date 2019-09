A3 Napoli-Pompei-Salerno: nuovamente chiuso il tratto a Cava, ecco quando

Nuovi disagi sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per alcuni lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria "Castello". Come rende noto Autostrade Meridionali, infatti, sarà chiuso il tratto compreso tra Salerno e Cava De' Tirreni, verso Napoli.

Il piano

Al fine di agevolare le esigenze di circolazione, i lavori verranno eseguiti esclusivamente in orario notturno, tra oggi e lunedì 11 novembre, con orario 22-6. In alternativa si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A3 alla stazione autostradale di Cava De' Tirreni, per proseguire in direzione di Napoli. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.