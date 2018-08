Abbandono illecito di rifiuti: scattano le multe a Roccapiemonte

Il Comune di Roccapiemonte dice stop all'abbandono indiscriminato di rifiuti. Nelle ultime settimane sono state oltre venti le sanzioni emesse dalla Polizia Municipale nei confronti di altrettanti trasgressori e nell'ambito di una articolata operazione ambientale. Lo annunciano il sindaco Carmine Pagano, l'assessore all'ambiente Annabella Ferrentino e Luigi Lanzara, consigliere comunale delegato alla Sicurezza, che hanno voluto fortemente questa azione di repressione per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente posta in essere dai vigili urbani, esprimendo piena soddisfazione per i risultati conseguiti.

I dettagli

Grazie al sistema di videosorveglianza, recentemente implementato con l'installazione di ulteriori telecamere su tutto il territorio comunale, con l’iter seguito dal consigliere Lanzara, e con l’impegno costante degli uomini della Polizia Municipale diretti dal comandante Fioravante Terrone, sono state accertate le irregolarità che hanno riguardato in particolare il deposito di rifiuti, in luoghi diversi dai propri domicili, in dispregio alle modalità di corretto conferimento della raccolta differenziata con il sistema “porta a porta”. In alcuni casi, sono stati pizzicati anche soggetti risultati recidivi e per i quali è scattato il massimo della sanzione amministrativa prevista. Al vaglio del Comando di Polizia Municipale ci sarebbero altri casi analoghi.

Il commento

Soddisfatti il sindaco Pagano e del consigliere Lanzara: