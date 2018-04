Torrione, il Comune ordina l'abbattimento di alcuni alberi storici: è protesta

Esplode la protesta degli abitanti del quartiere di Torrione contro la decisione del Comune di iniziare l’abbattimento, previsto per domani in via Carlo Pisacane, di alcuni maestosi alberi situati lungo i marciapiedi antistanti la scuola media “Matteo Mari”.

La protesta

Nelle ultime ore è nato un vero e proprio comitato denominato “Salviamo gli alberi di Torrione” che ha affisso dei volantini proprio sui tronchi dei grossi alberi per chiedere all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Napoli, di rinunciate al provvedimento.