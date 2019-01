Pedofilia all'asilo di Coperchia, il maresciallo dei carabinieri: "Nessun riscontro"

Nessun riscontro oggettivo sui presunti abusi che sarebbero avvenuto ai danni dei bambini della scuola d’infanzia di Coperchia, a Pellezzano, che, per la Procura di Salerno, sarebbero finiti in un giro di pedofilia messo in atto da sei persone tra bidelli e personale amministrativo.

L'udienza

Il colpo di scena – riporta Il Mattino – è avvenuto ieri davanti i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Salerno, dove è stata ascoltata la testimonianza del maresciallo della stazione di Coperchia José Santo Aliano, che ha svolto le indagini culminate nel 2010 con l’arresto di uno dei bidelli della materna, scarcerato però, dopo soli 19 giorni dal tribunale del Riesame. Il militare ha ripercorso tutto il filone dell'inchiesta soffermandosi anche sui filmati delle telecamere nascoste all’interno dell’asilo, da cui non è emerso alcun elemento d’accusa a carico degli imputati. Insomma, non vi sarebbe alcuna prova rispetto al racconto fatto dai minori (almeno sette) ai loro genitori, che ha portato alla nascita dell'inchiesta.