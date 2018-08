Agro, abusi su una bambina di 10 anni: arrestati nonno e madre

Abusi su una bambina, nell'Agro. Sono stati arrestati R.A. e R.M., residenti rispettivamente a Nocera Superiore e a Roccapiemonte. La vittima, una piccola di 10 anni ha subito violenze sessuali dal nonno.

Gli arresti

A finire nei guai, anche la madre che, secondo l'accusa, non avrebbe impedito, ma anzi avrebbe tollerato le violenze messe in atto dal padre, a sua volta finito in manette. Grazie alle testimonianza e a numerosi riscontri investigativi, dunque, i due sono stati condotti presso la casa circondariale di Fuorni.