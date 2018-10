Abusi edilizi a Camerota: via libera all'abbattimento di un'altra struttura

Continuano ad emergere nuovi abusi edilizi nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Nelle ultime ore i carabinieri di Sapri hanno scoperto altre opere costruite senza le specifiche autorizzazioni in contrada Monte di Luna di Marina di Camerota.

I controlli

In particolare hanno rinvenuto la realizzazione di un sottotetto su un manufatto preesistente in maniera completamente abusiva e non interessato dalle pratiche di condono/sanatoria che riguardano le restanti porzioni del manufatto stesso. Alle luce delle irregolarità il direttore del Parco Romano Gregorio ha disposto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.