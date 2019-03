Ignorato l'ordine di l'abbattimento di opere abusive, a Camerota: l'area "diventa" del Parco

Non ha provveduto alla demolizione di un immobile abusivo e così il Parco del Cilento ha acquisito l'area e la struttura. E' accaduto circa un anno fa: i carabinieri di San Giovanni a Piro segnalarono degli abusi edilizi in località Poggio, a Marina di Camerota, dove erano stati realizzati un manufatto di 12,40 metri per 8 e 2,80 di altezza e una muratura in blocchi cementizi e laterizi sul piano di fondazione in cemento armato, sul quale era installata una copertura ad unica falda, senza il nulla osta dell’Ente.

Il provvedimento

Nell’aprile successivo, il direttore del Parco, Romano Gregorio, ne dispose l’abbattimento e il ripristino dei luoghi: tale provvedimento, tuttavia, è stato ignorato, così l’Ente ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio del Parco delle opere abusive e dell’area immediatamente circostante per una superficie complessiva pari a dieci volte quella interessata dagli abusi.