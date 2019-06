Manufatto abusivo scoperto a Camerota: scatta l'ordine di demolizione

Nuovi abusivi edilizi nel Parco Nazionale del Cilento. I carabinieri, infatti, hanno scoperto, in località Fenosa a Camerota, un manufatto in blocchi di calcestruzzo, a pianta rettangolare con copertura in legno a due falde, non completo delle opere di finitura, ma sprovvisto di infissi e mensole, avente una superficie lorda pari a 28,98 mq (mt 4,20 x mt. 6.90) e altezza alla gronda pari a mt. 2,40 e al colmo di mt. 2,70; un muro di contenimento avente una lunghezza pari a mt. 22 e altezza variabile (mt. 1,00 e mt. 1,20), tutto rivestito in pietra.

L'abbattimento

L’opera è stata costruita nella Pineta di Sant’Iconio senza alcuna autorizzazione da parte dei vertici dell’Ente Parco. Per questo, nelle ultime ore, è scattata l’ordinanza di demolizione entro 90 giorni.