Abusi edilizi: sigilli alle opere in contrada Licosa di San Marco di Castellabate

Polizia Municipale in azione, a Castellabate, nell’ambito di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati nel settore edilizio in zone di particolare pregio ambientale. E' scattato, infatti, un maxi sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Le opere abusive sorgono in località Vallone Alto, in contrada Licosa nella frazione San Marco di Castellabate. L’area in questione, zona di protezione speciale del Parco Nazionale del Cilento, è sottoposta a stretto vincolo paesaggistico e ambientale. A seguito delle indagini della Municipale è emerso che sono state effettuate opere in completa difformità rispetto a quanto previsto dai titoli edilizi rilasciati: una scalinata che collega la proprietà al mare, un’ampia zona pavimentata in pietra, alcune difformità prospettiche di varia natura che hanno apportato modifiche sostanziali allo stato dei luoghi in prossimità del demanio marittimo.

Il Comandante Manola D’Amato

Si tratta di un grande sequestro frutto di un’indagine complessa. Il mio ringraziamento va ai miei agenti e all’ufficio tecnico comunale impegnati nella buona riuscita dell’operazione

Parla il sindaco Costabile Spinelli