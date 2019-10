Opere abusive a Castellabate e Camerota: disposti sgombero e abbattimento

Nuove demolizioni degli abusi edilizi in Cilento. Per iniziare, il direttore del Parco, Romano Gregorio, a Castellabate, ha puntato i riflettori su alcune opere realizzate nel 2017: due anni fa, la polizia municipale segnalò gli abusi a San Marco di Castellabate.

Il fatto

Successivamente i carabinieri del Parco hanno confermato la realizzazione di un muro in blocchi di calcestruzzo a forma di U e di un ulteriore manufatto a pianta quadrata: il proprietario chiedeva istanza per il rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica e di conformità al Comune e alla Soprintendenza. Ma non essendo stati presentati tutti i documenti necessari alla pratica, il Parco adesso ha disposto la demolizione dell’abuso, con il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.

A Camerota

Opere abusive anche a Camerota, lungo la Mingardina: anche in questo caso, è stato disposto l’ordine di demolizione e il ripristino dei luoghi. Le contestazioni risalgono al 2012 quando il Corpo Forestale scoprì opere abusive in località Mingardina – Vallone Bambuto. Era stato occupato senza titolo l’alveo del Mingardo per un’area di 2mila metri quadri delimitata con paletti di legno, con uno scavo e due manufatti. Mai eseguito, ad oggi, quell’ordine di demolizione scattato all'epoca: disposto, ora, l’ordine di sgombero da cose e persone dell’area e i lavori di demolizion, con il ripristino in danno dell’autore degli abusi.