Abusi edilizi a Centola: ordinato l'abbattimento di un'opera

A Centola dovrà essere demolita una costruzione abusiva scoperta in località Portigliola. Lopera edilizia dovrà essere demolita entro 90 giorni, perché sorge - senza autorizzazione - nel perimetro del Parco Nazionale del Ciilento.

Il blitz

Il manufatto scoperto dai militari era stato realizzato in assenza del nulla osta che di solito viene concesso dall’Ente. Era stato già attrezzato, in buono stato: pilastri, travi, solaio, chiusura esterna in muratura, pannelli coibentati, due container e un box bagno.