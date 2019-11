Abusi edizili, nuovi sequestri e denunce a Castellabate

Continuano i controlli della Polizia Municipale nel comune di Castellabate. Nelle ultime ore, infatti, sono stati individuati altri abusi edilizi, ancora una volta in località Vallone Alto.

Il sequestro

Per questo, su disposizione dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, il comandante della Polizia Locale coadiuvato dai suoi agenti, dopo un’accurata indagine dell’area in questione e verificate le chiare violazioni delle norme urbanistiche vigenti con il supporto del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, ha effettuato il sequestro e apposto i sigilli. Le opere abusive, interne ed esterne a un’ampia proprietà immobiliare, si trovano nei pressi di Licosa nella frazione San Marco di Castellabate, in una zona sottoposta a stretto vincolo paesaggistico e ambientale.