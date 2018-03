Abusi edilizi, sequestrati due cantieri a Castellabate

Blitz dei carabinieri forestali nel comune di Castellabate, dove hanno sequestrato due cantieri situati nelle frazioni di Ogliastro Marina e San Marco.

I controlli

I sigilli sono scattati per abitazioni in costruzione che sarebbero state realizzate violando le disposizioni in materia. Sul fenomeno delle irregolarità edilizie nel Cilento è stata aperta un’inchiesta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.