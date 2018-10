Battipaglia, abusava dei suoi nipotini: chiesti 7 anni per il paramedico-orco

E' finito nei guai, un paramedico in servizio a Roma: l'uomo, quando tornava a Battipaglia per le vacanze, abusava dei nipotini. Il 40enne è stato arrestato a settembre scorso, su disposizione del gip Stefano Berni Canani: per lui sono stati chiesti sette anni di carcere.

I fatti

L’uomo, nel 2015, avrebbe abusato dei nipotini, un maschietto ed una femminuccia, costretti, secondo le accuse, ad avere rapporti anche tra loro, oltre che a subirli. A carico del 40enne, è in corso il rito abbreviato davanti al gup del Tribunale di Salerno. Si attende la decisione del giudice in merito alla condanna, dunque.