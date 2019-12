Nonno orco abusava del nipotino in una gelateria, chiesto il processo

Rischia il processo per aver abusato del nipotino un bambino, all’epoca dei fatti, di sei anni: pesanti, le accuse per un 70enne salernitano che avrebbe dovuto accudire il piccolo, mentre i genitori erano al lavoro.

I fatti

I fatti risalgono a due anni fa ed emersero da gesti di autolesionismo e dalla simulazione in classe di atti sessuali, da parte del bambino che frequentava la prima elementare di una scuola a Salerno. Come riporta Il Mattino, le violenze, messe in atto dal nonno paterno all’interno del laboratorio di una gelateria gestita dall’anziano, sono state rappresentate in maniera chiara dal piccolo tramite alcuni disegni. Dunque, ora la Procura chiede il processo per il nonno orco.