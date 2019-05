Roccapiemonte, violenze sessuali sulla nipotina: si cerca un altro uomo

Vi sarebbe anche un’altra persona coinvolta nei presunti abusi sessuali che sarebbero stati perpetrati da un anziano di 69 anni nei confronti della nipotina e di una sua amichetta. A parlare di questa figura, che avrebbe cercato di avvicinarsi a loro, sarebbero state proprio le due minorenni nel corso di un colloquio con il consulente nominato dalla Procura di Nocera Inferiore. La presenza di questo secondo uomo non identificato - secondo i consulenti - potrebbe aver rappresentato un elemento di suggestione nelle due ragazzine. Tale circostanza è emersa, nei giorni scorsi, durante un’udienza presso il tribunale nocerino.

Le accuse

I fatti sarebbero avvenuti all’interno di un condominio a Roccapiemonte. Nel processo è imputata anche la madre, accusata di non aver impedito che venissero compiuti atti di natura sessuale sulla propria figlia. Per il 69enne invece le accuse sono più gravi, racchiuse in due capi d’imputazione. Avrebbe commesso ma anche obbligato la piccola a subire atti sessuali, spesso mostrandosi nudo davanti a lei, approfittando dell’assenza dei suoi due genitori. Nello specifico, ci si riferisce a palpeggiamenti nelle parti intime perpetrate dall’anziano. Quest’ultimo, che si è sempre difeso smentendo ogni tipo di accusa, fu già condannato in passato per il medesimo reato, quello di violenza sessuale.