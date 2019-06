Abusò della nipotina e dell'amichetta: chiesti 18 anni di carcere per il nonno-orco

E' accusato di abusi e violenze sessuali sulla nipotina di 10 anni e su di una amichetta più piccola, A.R., 70enne originario di Nocera Superiore. Mentre sua figlia, M.R.di Roccapiemonte, è ritenuta colpevole di mancata vigilanza e di essere stata a conoscenza delle violenze, senza aver fatto mai nulla per proteggere le piccole vittime.

I fatti

Gli accertamenti furono avviati due anni fa, a seguito dei sospetti di una giovane madre che abitava nello stesso stabile dell'uomo, da poco uscito dal carcere dove aveva scontato 8 anni di reclusione per aver abusato di sua figlia. La vicina di casa aveva notato da subito gli strani comportamenti della figlioletta e aveva denunciato il fatto alle assistenti sociali del Comune di Roccapiemonte, le quali avevano allertato i Carabinieri.

La nuova richiesta di condanna

Il 70 enne è ancora in carcere mentre la figlia, scarcerata il primo settembre scorso, sta attendendo in libertà l’esito del processo. La procura chiede 18 anni di carcere per l'anziano: la sentenza è stata fissata il 7 giugno. Per la figlia dell'orco, il pubblico ministero ha chiesto, invece, 8 anni di carcere.