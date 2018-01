Abusivi, sicurezza, luci, parcheggi, aeroporto: le nuove sfide di Salerno

Prima la lotta agli abusivi, la videosorveglianza e "lo stress dei vigili urbani". Poi i parcheggi che "dovrà portare Babbo Natale nel 2018", le infrastrutture, cioè "l'aeroporto e il nuovo ospedale". In quindici minuti e quaranta secondi d'intervista, il sindaco Enzo Napoli parla delle nuove sfide di Salerno. Riguardo gli abusivi e le condizioni di sicurezza sul lungomare cittadino, la polizia municipale invia note di protesta. Troppo stress? Napoli risponde così: "Abbiamo preso vigili stagionali e ne abbiamo assunti 21. Siamo, però, in affanno. Riguardo la sosta selvaggia, ci pensa lo street control che falcidia i trasgressori. Per quanto riguarda la sicurezza sul lungomare e nelle altre zone vigilate, occorre anche una massiccia dose di buon senso: non basta l'esercito dei vigili. Stiamo lavorando a stretto contatto con il Questore, il Prefetto, il presidio interforze. Il livello di attenzione ma anche di repressione è altissimo. Parliamo però di grandi numeri che, talvolta, possono mettere in difficoltà anche macchine organizzative già rodate".

Le luci e le nuove idee

Di grandi numeri si parla soprattutto per quanto riguarda il boom di presenze in città durante l'ultimo weekend di Luci d'Artista. "Strade stracolme di turisti di ogni tipo e provenienza - ha commentato il sindaco - la loro presenza in città si è prolungata, abbiamo avuto record d'ingressi al Giardino della Minerva e per il presepe di sabbia. Gli operatori turistico-commerciali ed i b&b hanno gradito: pienone dovunque, con ricadute importanti anche nelle località limitrofe, dov'è stato registrato il sold out. Il rischio è che le Luci si siano standardizzate, cioè proposte sempre con lo stesso format? Enzo Napoli rilancia: "Quando si arriva alla maturità di un prodotto, bisogna anche proporre idee nuove e vincenti, senza per questo cassare il modello precedente. Ritengo, invece, che vada integrato e ulteriormente impreziosito. Arricchiremo il bouquet di offerte, vogliamo che Salerno diventi meta turistica tutto l'anno. Possiamo farlo anche con sobrietà: viva la musica e stop al baccano. Le onde sonore, infatti, devono creare armonia e non cacofonia".

I parcheggi e le infrastrutture

Il problema della sosta - sia quella selvaggia sia quella che non c'è - ritorna di stringente attualità ed è anche una delle priorità dell'amministrazione comunale per il 2018. "Se le cose fossero già andate per il verso giusto - ricorda Enzo Napoli - quest'anno avremmo già avuto 700 nuovi posti auto in zona Crescent. Ci rifaremo. Ci sono progetti di finanza - su tutti cito quello in zona Tribunale - che possono garantire nuovi posti auto. La rivisitazione del Piano Urbanistico Comunale, che è in gestazione, darà risposte esaustive". Poi le infrastrutture. "Il Ministro Delrio ha affidato a Salerno milioni di euro per l'allungamento della linea metropolitana fino all'aeroporto. L'aeroporto napoletano scoppia. Salerno, invece, ha opportunità di sviluppo anche per quanto riguarda il traffico passeggeri. Faremo balzi in avanti incredibili: 400 milioni di euro per il nuovo ospedale. Siamo alle prese con gli atti per il concorso internazionale di idee e abbiamo già individuato l'area".