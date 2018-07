Lotta all'abusivismo commerciale: chiuso un negozio ad Agropoli

Lotta all'abusivismo commerciale, ad Agropoli. Gli agenti della Polizia Municipale hanno scovato un esercizio commerciale, in via Mazzini, che è risultato privo delle autorizzazioni utili per l’apertura al pubblico.

I provvedimenti

Per il titolare è scattata la sanzione pari a 5.000 euro e la chiusura dell’esercizio commerciale. Sono stati, inoltre, multati sei titolari di negozi, per 169.00 euro ciascuno, perché esponevano, nel centro urbano, merce all’esterno dei propri negozi. Le verifiche continuano.